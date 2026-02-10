7.2 C
Mejora del Servicio Médico Municipal Refuerza la seguridad social de los Trabajadores y sus familias

martes, febrero 10, 2026

  • La implementación de este nuevo modelo de servicios médicos fortalece el compromiso del Gobierno Municipal de San Luis Potosí con la salud y bienestar de sus trabajadores y sus familias, garantizando una cobertura integral y sin restricciones.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí al implementar un nuevo esquema de servicios médicos para la plantilla laboral del Ayuntamiento, enfocado en mejorar la cobertura, eficiencia y, sobre todo, en garantizar una mayor seguridad social para los trabajadores y sus familias. El Oficial Mayor del Ayuntamiento, José Salvador Moreno Arellano, detalló que la reforma busca ofrecer un servicio integral, ágil y adecuado a las necesidades del personal municipal.

Este nuevo modelo proporciona una atención médica completa, que abarca desde el primer contacto hasta la hospitalización, sin restricciones y con una cobertura ampliada, tanto para los trabajadores como para sus dependientes directos. Con ello, se busca garantizar una atención más oportuna, sin que esto implique incremento en el gasto por este concepto. Además, al no limitar las coberturas de eventos médicos, se otorga una protección más sólida, asegurando que los empleados y sus familias cuenten con acceso a servicios médicos de calidad.

«Este cambio está orientado al bienestar de los trabajadores, quienes son el pilar fundamental para el funcionamiento del municipio, sabemos que la transición a un nuevo modelo puede requerir un proceso de adaptación, pero estamos realizando todas las acciones necesarias para perfeccionarlo y que nadie tenga contratiempos», expresó José Salvador Moreno Arellano. El oficial mayor destacó que este esquema se ajusta plenamente a las atribuciones legales del Ayuntamiento, con una visión clara de responsabilidad institucional hacia la salud y bienestar de los empleados municipales.

 

