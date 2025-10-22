Más movilidad y calidad de vida para la colonia Santa Fe: Alcalde Galindo supervisa regeneración vial y sustitución de drenaje

Supervisa el Presidente Municipal la rehabilitación integral de la Calle Grito de Dolores, la primera obra de esta magnitud que se realiza en la Colonia Santa Fe, en la que además de la regeneración vial, se sustituyó la red de drenaje.

Al supervisar el avance de la pavimentación y renovación de la infraestructura hidráulica de la Calle Grito de Dolores, la primera obra de esta magnitud que se realiza en la Colonia Santa Fe, el Alcalde Enrique Galindo señaló que es otro paso muy importante para mejorar la calidad de vida de muchas familias y que ayudará a agilizar la vialidad en esta zona de la Capital.

Durante su recorrido, el Jefe del Gobierno de la Capital constató que hay alrededor de un 60 % de avance, pero lo más importante es que ya se terminó la instalación de las nuevas tuberías de agua potable y drenaje, que se encontraban totalmente colapsadas, lo que generaba problemas sanitarios y abasto de agua insuficiente en muchas casas.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos señaló que es otra obra integral del Ayuntamiento, que no se limita a rehabilitar el pavimento, sino también a arreglar todo lo que no se ve, como tuberías y válvulas, así como las banquetas y un nuevo alumbrado.

Vecinos e integrantes del Comité de Obras, que se encargan de revisar que el proyecto se haga conforme a los tiempos y especificaciones establecidas, dijeron estar muy satisfechos, tanto porque era muy necesaria, que demandaban desde hace décadas, así como por el avance y la calidad de las obras. Por su parte, el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Eustorgio Chávez Garza, informó que los trabajos, con una longitud total de 470 metros lineales desde la Calle Lago de Chalco a la Avenida Salvador Nava, estarán concluidos en su totalidad a mediados de diciembre.