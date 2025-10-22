15.3 C
San Luis Potosí
type here...
AYUNTAMIENTO

Más movilidad y calidad de vida para la colonia Santa Fe: Alcalde Galindo supervisa regeneración vial y sustitución de drenaje

By Redacción
119
miércoles, octubre 22, 2025
spot_img

  • Supervisa el Presidente Municipal la rehabilitación integral de la Calle Grito de Dolores, la primera obra de esta magnitud que se realiza en la Colonia Santa Fe, en la que además de la regeneración vial, se sustituyó la red de drenaje.

Al supervisar el avance de la pavimentación y renovación de la infraestructura hidráulica de la Calle Grito de Dolores, la primera obra de esta magnitud que se realiza en la Colonia Santa Fe, el Alcalde Enrique Galindo señaló que es otro paso muy importante para mejorar la calidad de vida de muchas familias y que ayudará a agilizar la vialidad en esta zona de la Capital.

Durante su recorrido, el Jefe del Gobierno de la Capital constató que hay alrededor de un 60 % de avance, pero lo más importante es que ya se terminó la instalación de las nuevas tuberías de agua potable y drenaje, que se encontraban totalmente colapsadas, lo que generaba problemas sanitarios y abasto de agua insuficiente en muchas casas.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos señaló que es otra obra integral del Ayuntamiento, que no se limita a rehabilitar el pavimento, sino también a arreglar todo lo que no se ve, como tuberías y válvulas, así como las banquetas y un nuevo alumbrado.

Vecinos e integrantes del Comité de Obras, que se encargan de revisar que el proyecto se haga conforme a los tiempos y especificaciones establecidas, dijeron estar muy satisfechos, tanto porque era muy necesaria, que demandaban desde hace décadas, así como por el avance y la calidad de las obras. Por su parte, el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Eustorgio Chávez Garza, informó que los trabajos, con una longitud total de 470 metros lineales desde la Calle Lago de Chalco a la Avenida Salvador Nava, estarán concluidos en su totalidad a mediados de diciembre.

Artículo anterior
Ayuntamiento de SLP da mantenimiento a colonia Loma Verde
Artículo siguiente
CON FINANZAS ESTATALES SALUDABLES HAY INVERSIÓN ESTRATÉGICA
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.