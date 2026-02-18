32.8 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Más de 35 mil personas acudieron al 4º Festival Pan, Amor y Chocolate del Gobierno de la Capital

Redacción
miércoles, febrero 18, 2026

  • Este evento generó una derrama económica estimada en 12 millones de pesos y fortaleciendo la proyección turística de la ciudad.

Con una asistencia total de más de 35 mil personas y una derrama económica estimada en 12 millones de pesos, concluyó con éxito el 4º Festival Pan, Amor y Chocolate en San Luis Capital, evento que durante cuatro días convirtió al Centro Cultural Palacio Municipal y distintos espacios del Centro Histórico en puntos de encuentro para la gastronomía, la cultura y el arte.

Las y los visitantes y población local disfrutaron de una amplia oferta que incluyó exposición y venta de panadería, repostería y chocolatería, demostraciones culinarias, talleres especializados, catas y maridajes, así como la participación de expositores provenientes de San Luis Potosí y estados invitados como Aguascalientes, Morelia, Puebla, Querétaro, San Juan del Río y Zacatecas, fortaleciendo la proyección de la ciudad como un destino gastronómico y cultural.

El Gobierno de San Luis Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, reafirmó su compromiso de impulsar eventos que fortalezcan el turismo, el consumo local y la economía creativa, consolidando a San Luis Capital como un referente nacional que combina tradición, gastronomía y cultura.

