Más de 300 niñas y niños participaron en la edición de noviembre del programa “Viernes de Recreo en las Canchas”

⁠El programa ofrece actividades lúdicas en un ambiente seguro y controlado. detalló el Director de CDC Ignacio Delgado Pérez.

Se promovió el cuidado del agua y del medio ambiente, reforzando la identidad comunitaria y fortaleciendo el tejido social.

Por indicaciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, este viernes se llevó a cabo la edición de noviembre del programa “Viernes de Recreo en las Canchas”, en el que más de 300 niñas y niños, disfrutaron de actividades lúdicas en un ambiente seguro y controlado.

Las dinámicas incluyeron juegos y talleres que fomentaron el cuidado del agua y del medio ambiente, además de reforzar el sentido de identidad y pertenencia comunitaria, fortaleciendo así el tejido social en la capital potosina.

El Director de Centros de Desarrollo Comunitario y Vinculación, Ignacio Delgado Pérez, informó que este programa se ha consolidado como una alternativa confiable para las familias potosinas durante los días de Consejo Técnico Escolar, ofreciendo espacios de aprendizaje y recreación que contribuyen al desarrollo integral de la niñez.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan la convivencia y generen Razones para Amar San Luis.