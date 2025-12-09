Más de 300 juguetes se entregaron en una semana en el área rural

“Hagamos magia, regala un juguete, llega a las comunidades para llevar alegría a las y los niños”: Estela Arriaga, Presidenta DIF Capitalino.

SLP.- El DIF Municipal de San Luis Potosí, a través de su presidenta Estela Arriaga Márquez, continúa llevando alegría a niñas y niños de las comunidades rurales con la entrega de juguetes recolectados mediante el programa “Hagamos Magia, Dona un Juguete”, una iniciativa que nació para que ningún pequeño se quede sin un motivo para sonreír en esta temporada.

Estela Arriaga destacó que cada juguete entregado es mucho más que un obsequio: “Es un gesto de cariño, de empatía y de unión entre quienes desean construir un San Luis más humano. Ver la ilusión en los ojos de nuestras niñas y niños nos recuerda que la solidaridad sigue viva y transforma realidades.”

Las entregas ya iniciaron en diversas comunidades del área rural, donde las familias han recibido con gratitud estos detalles que significan un momento de felicidad y esperanza para las y los pequeños a quienes también se les lleva un piñata con dulces para complementar el festejo navideño. Sin embargo, dijo la Presidenta del DIF Capitalino, aún queda mucho camino por recorrer y más sonrisas por iluminar.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía, empresas y organizaciones a seguir participando: “Invito a todas y todos a sumarse. Un juguete puede parecer poco, pero juntos podemos multiplicar la magia y cambiar un día entero en la vida de las y los niños”.

Las donaciones pueden realizarse en las instalaciones del DIF Municipal, ubicado en Xicoténcatl 1650, colonia Himno Nacional, de lunes a viernes de 8:00 a 14:45 horas. Cada aportación, grande o pequeña, ayuda a que esta temporada llegue con más ilusión a los rincones de nuestro municipio.