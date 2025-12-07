Más de 2 mil ciclistas recorren San Luis Capital en el Gran Fondo New York Championship North America

El Alcalde Enrique Galindo dio la bienvenida a competidores de San Luis Potosí, de distintos estados del país y de diversas partes del mundo; el legendario pedalista Raúl Alcalá en un evento que consolida a la ciudad como referente internacional del ciclismo.

Este domingo 7 de diciembre, San Luis Capital vivió el arranque del Gran Fondo New York Championship North America, una de las competencias ciclísticas más importantes del continente, que reunió a más de 2 mil participantes provenientes de San Luis Potosí, distintos puntos de México y múltiples países. La ciudad se convirtió en el corazón deportivo y turístico, con una ruta segura y preparada.

Al dar el banderazo de salida, acompañado por el legendario pedalista mexicano Raúl Alcalá, el Alcalde Enrique Galindo dio la bienvenida a las y los competidores, invitándolos a disfrutar de la ciudad y del campeonato. Destacó que San Luis Potosí “se ha consolidado como una ciudad prociclismo”, tanto por su capacidad para albergar eventos de talla internacional como por el impulso permanente al ciclismo urbano. El Presidente Municipal subrayó que la organización del evento garantiza una experiencia segura y festiva.

El Alcalde agradeció la presencia de organizadores y visitantes nacionales e internacionales, celebró el ambiente deportivo que se vive en la Capital y afirmó que este Gran Fondo New York Championship North America es el primero de muchos más. Además, invitó a la población a sumarse a la celebración y a apoyar a las y los participantes en un evento que proyecta a San Luis Capital como una ciudad vibrante, turística y comprometida con la promoción del deporte.