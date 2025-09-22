Más de 10 mil personas se sumaron a acciones preventivas de Protección Civil del Gobierno Capitalino

Esta área de la SSPC cumple con la capacitación de la ciudadanía para saber actuar el situaciones de riesgo

Resaltó la amplia participación en varios simulacros que recientemente se realizaron en la ciudad

Más de seis mil personas participaron de forma directa y aproximadamente cuatro mil personas de manera indirecta, en diversas actividades realizadas por el Gobierno de la Capital mediante la Dirección de Protección Civil Municipal como parte de la capacitación a favor de la ciudadanía en materia de prevención.

El objetivo principal de este tipo de ejercicios es salvaguardar la integridad física de las personas ante la eventualidad de un desastre, ya sea natural o provocado por la acción humana, y evitar o reducir al mínimo la pérdida de vidas y daños materiales.

De ahí que la citada dependencia municipal que forma parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana -SSPC-, resaltó los simulacros realizados en dependencias públicas, instituciones educativas y empresas como parte del Segundo Simulacro Nacional al que convocó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Por ello personal de Protección Civil de la Capital realizó la evaluación de este ejercicio en los siguientes espacios de instituciones y dependencias: la Unidad Administrativa Municipal, el Centro Cultural Palacio Municipal, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Planta Eaton en el Parque Industrial Tres Naciones, así como en las instalaciones de la delegación de la Comisión Nacional del Agua.

Finalmente, especialistas de la referida Dirección Municipal subrayaron la participación de las más de 10 mil personas que se involucraron en estos simulacros, lo que consideraron fundamental para crear una cultura de prevención y una respuesta efectiva ante situaciones de emergencia.