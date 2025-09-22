27.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Más de 10 mil personas se sumaron a acciones preventivas de Protección Civil del Gobierno Capitalino

By Redacción
106
spot_img
lunes, septiembre 22, 2025

  • Esta área de la SSPC cumple con la capacitación de la ciudadanía para saber actuar el situaciones de riesgo
  • Resaltó la amplia participación en varios simulacros que recientemente se realizaron en la ciudad

Más de seis mil personas participaron de forma directa y aproximadamente cuatro mil personas de manera indirecta, en diversas actividades realizadas por el Gobierno de la Capital mediante la Dirección de Protección Civil Municipal como parte de la capacitación a favor de la ciudadanía en materia de prevención.

El objetivo principal de este tipo de ejercicios es salvaguardar la integridad física de las personas ante la eventualidad de un desastre, ya sea natural o provocado por la acción humana, y evitar o reducir al mínimo la pérdida de vidas y daños materiales.

De ahí que la citada dependencia municipal que forma parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana -SSPC-, resaltó los simulacros realizados en dependencias públicas, instituciones educativas y empresas como parte del Segundo Simulacro Nacional al que convocó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Por ello personal de Protección Civil de la Capital realizó la evaluación de este ejercicio en los siguientes espacios de instituciones y dependencias: la Unidad Administrativa Municipal, el Centro Cultural Palacio Municipal, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Planta Eaton en el Parque Industrial Tres Naciones, así como en las instalaciones de la delegación de la Comisión Nacional del Agua.

Finalmente, especialistas de la referida Dirección Municipal subrayaron la participación de las más de 10 mil personas que se involucraron en estos simulacros, lo que consideraron fundamental para crear una cultura de prevención y una respuesta efectiva ante situaciones de emergencia.

 

 

Artículo anterior
IV INFORME DE GOBIERNO
Artículo siguiente
Lista la renovación sanitaria de la calle Independencia: Interapas
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.