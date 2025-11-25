Mantiene análisis y trabajo la Comisión de Pensiones del Ayuntamiento de SLP

Por unanimidad aprueba dictámenes a favor de empleadas y trabajadores municipales.

En la próxima sesión se estudiarán las solicitudes de viudas para garantizar la justicia laboral.

En sesión de la Comisión de Pensiones y Asuntos Laborales del Ayuntamiento de la Capital se aprobaron por unanimidad dictámenes para otorgar este beneficio a empleadas y trabajadores municipales, con lo que también se da respuesta a la autoridad en esta materia.

La Presidenta de esta Comisión, la Síndico María del Rosario Vita Herbert, anunció que se continuará con la revisión de más solicitudes, en la próxima sesión se estudiarán precisamente las peticiones de viudas para continuar con estas acciones para garantizar la justicia laboral.

Asimismo, integrantes de la Comisión de Pensiones reiteraron el exhorto para conocer de parte de la Oficialía Mayor y la Tesorería Municipal una estimación de cuántas pensiones más se podrían resolver y otorgar en 2026, a fin de presupuestar los recursos necesarios para asegurar su cobertura.

Igualmente consideraron comenzar con un estudio más a fondo para sentar las bases de mecanismos para garantizar esta prestación laboral a las trabajadoras y empleados del Gobierno Municipal.

Por su parte, la directora de Recursos Humanos, Janín Hernández de los Santos añadió que ya se trabaja en un anteproyecto al respecto, y que también ya se cuenta con la propuesta presupuestal para hacer frente a estos compromisos laborales durante el próximo año.