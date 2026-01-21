11.7 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Mantiene abierto Gobierno Capitalino, el Registro Municipal de Animales de Compañía

miércoles, enero 21, 2026

Como parte de las acciones para seguir con el fomento de la protección animal, el Gobierno de la Capital recordó a la población en general que mantiene abierto el Registro Municipal de Animales de Compañía, con el objetivo de que cada ser sintiente sea reconocido y reciba las atenciones que se merecen.

De ahí que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Centro Integral para el Bienestar Animal -CIBA-, recordó que para registrar a los animales es necesario entrar al sitio: https://sitio.sanluis.gob.mx/BienestarAnimal/Inicio, una vez que se haya ingresado, hacer clic en el botón “registro”, para inscribirse como dueña o propietario y obtener una cuenta como usuario.

Posteriormente, recibirás en el correo electrónico que proporcionaste tu usuario y contraseña y ya que tengas esa información, podrás iniciar el registro respectivo en la opción: “mi cuenta”, proceso que es totalmente gratuito.

Esta dependencia municipal recordó que el registrar a los animales de compañía es mucho más que un trámite, ya que al hacerlo, también se incentiva su cuidado y su protección, además la ciudadanía asume su compromiso y también apoya en la tenencia responsable.

El Centro Integral para el Bienestar Animal recordó que la población no sólo puede registrar un perrito o un gatito, sino también conejos, aves o cualquier otro animal considerado de compañía ya que todos merecen una identidad para su protección.

