Mantiene abierto Gobierno Capitalino, el Registro Municipal de Animales de Compañía

El propósito es que cada ser sintiente sea reconocido y reciba las atenciones que se merecen.

El procedimiento es gratuito y se puede hacer en el siguiente enlace: https://sitio.sanluis.gob.mx/BienestarAnimal/Inicio

Como parte de las acciones para seguir con el fomento de la protección animal, el Gobierno de la Capital recordó a la población en general que mantiene abierto el Registro Municipal de Animales de Compañía, con el objetivo de que cada ser sintiente sea reconocido y reciba las atenciones que se merecen.

De ahí que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Centro Integral para el Bienestar Animal -CIBA-, recordó que para registrar a los animales es necesario entrar al sitio: https://sitio.sanluis.gob.mx/BienestarAnimal/Inicio, una vez que se haya ingresado, hacer clic en el botón “registro”, para inscribirse como dueña o propietario y obtener una cuenta como usuario.

Posteriormente, recibirás en el correo electrónico que proporcionaste tu usuario y contraseña y ya que tengas esa información, podrás iniciar el registro respectivo en la opción: “mi cuenta”, proceso que es totalmente gratuito.

Esta dependencia municipal recordó que el registrar a los animales de compañía es mucho más que un trámite, ya que al hacerlo, también se incentiva su cuidado y su protección, además la ciudadanía asume su compromiso y también apoya en la tenencia responsable.

El Centro Integral para el Bienestar Animal recordó que la población no sólo puede registrar un perrito o un gatito, sino también conejos, aves o cualquier otro animal considerado de compañía ya que todos merecen una identidad para su protección.