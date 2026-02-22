Mantenimiento y limpieza de cuadrillas de la delegación de La Pila en el Eje 140

Se atiende indicación del Alcalde, Enrique Galindo de intervenciones en puntos estratégicos de SLP

Se podaron, limpiaron y recolectaron desechos en la citada arteria, en el tramo de la Carretera 57 a Avenida CFE

Los trabajos de mantenimiento por parte del Gobierno de la Capital llegan hasta La Pila debido a la ampliación de la cobertura para continuar con el rescate de espacios públicos en distintos puntos estratégicos del Municipio de San Luis.

De ahí que cuadrillas operativas que pertenecen a la citada delegación realizaron trabajos de desbroce de maleza, poda, barrido manual y recolección de residuos en el Eje 140, en el tramo de Carretera 57 a Avenida CFE.

De esta manera, no sólo se garantiza una imagen urbana más limpia y en orden, sino se contribuye en la seguridad vial, al despejar áreas donde se obstaculizaba la visibilidad no sólo de automovilistas, sino también de peatones.

Por ello, se procedió a quitar vegetación ya seca, además de seguir con la limpieza y recolección de diversos desechos, con lo que se evita también, conatos de incendios en esta arteria tan concurrida en esta zona de San Luis Potosí.

Con acciones como éstas, personal de la delegación de La Pila atiende las instrucciones del Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos, de intensificar las labores de mantenimiento en este sector de la ciudad, para beneficio de la población potosina.