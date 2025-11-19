24.9 C
San Luis Potosí
Mantenimiento permanente en el Centro Histórico con retiro de grafiti

By Redacción
69
miércoles, noviembre 19, 2025

 

  • UGCH recupera la imagen urbana y mantiene acciones permanentes de conservación.

La Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) continúa con las acciones de mantenimiento en la zona histórica, como parte del compromiso del Gobierno Municipal por conservar un Centro Histórico limpio, seguro y en óptimas condiciones para quienes lo habitan y lo visitan.

En esta ocasión, personal de la Cuadrilla de Respuesta Inmediata retiró grafiti en la esquina de Arista y Bolívar, logrando recuperar la imagen urbana del área y atender oportunamente los reportes ciudadanos en esta zona de alta afluencia.

Estas labores se suman al trabajo permanente que la UGCH realiza para preservar el entorno del Centro Histórico y mantener espacios dignos para habitantes, visitantes y comerciantes, reafirmando su compromiso con el cuidado y mejora del corazón de San Luis Potosí.

 

