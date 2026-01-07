Mantendremos el ritmo de trabajo para seguir transformando la ciudad: Christian Azuara

El compromiso fue mantener la misma inercia de trabajo y resultados en 2026, dijo el titular de Servicios Municipales.

El Director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara Azuara, se unió al mensaje de unidad, trabajo y continuidad en la transformación de la ciudad, del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, al reafirmar su compromiso de no bajar el ritmo y seguir garantizando una mejor calidad de vida para las y los potosinos.

Azuara Azuara destacó que San Luis Capital es una ciudad que “se siente” a cualquier hora del día, con servicios públicos que operan de manera constante desde el amanecer hasta la noche. “Esto es gracias al esfuerzo permanente de los equipos de trabajo municipales, en oficina o en calle, sin importar la lluvia, el frío, el cansancio o la presión”, enfatizó el Director Azuara.

Además, el funcionario rememoró que la Capital potosina ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de sus servicios, logros, que subrayó, no se alcanzan con discursos, sino con trabajo diario. “Estos avances tienen su origen en el liderazgo de Enrique Galindo, uno de los alcaldes mejor posicionados en el país, así como en el trabajo coordinado de cada área del ayuntamiento”, apuntó Azuara.

Finalmente, refrendó su compromiso de seguir construyendo una ciudad ejemplar, amable y motivo de orgullo para sus habitantes, arrancando el 2026 “con fuerza, con unidad y con corazón”, acotó el funcionario del Ayuntamiento Capitalino.