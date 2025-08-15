29.1 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Mantendrá Protección Civil de la Capital supervisión de presas pese a conclusión de desfogue controlado

viernes, agosto 15, 2025

  • Debido a esta acción preventiva, se logró que los principales vasos captadores estén en niveles óptimos
  • Las supervisiones también se continuarán en embalses localizados en las delegaciones de Bocas y La Pila

Después del desfogue controlado que se llevó a cabo en las presas que se encuentran dentro del Municipio de San Luis Potosí, estos embalses presentan disminución en sus niveles de captación, por lo que se lograron las acciones de prevención a favor de la ciudadanía, así lo dio a conocer la Dirección de Protección Civil del Gobierno de la Capital.

Personal operativo mantiene vigente los recorridos de supervisión en los vasos de captación de San José, El Peaje y El Potosino, y luego de que se observó la disminución en los niveles, se han cerrado las válvulas que permitían el desfogue de agua.

Esta Dirección que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal insistió en que aun así, continuarán este tipo de supervisiones como parte del Plan de Acción Preventivo ante la Temporada de Lluvias.

Protección Civil Capitalina dio a conocer, que de acuerdo con el INTERAPAS, el porcentaje de almacenamiento de las presas está de la manera siguiente: San José en un 98 %; El Peaje en un 93.9 %; El Potosino en 78 % y la Cañada del Lobo en un 52.2 por ciento.

La dependencia municipal insistió en la importancia de mantener el monitoreo no sólo en estos cuerpos de captación de agua pluvial, sino de los que se localizan en las delegaciones de La Pila y Bocas, para garantizar la seguridad de las y los habitantes no sólo de la mancha urbana, sino de las comunidades rurales de San Luis.

 

 

 

