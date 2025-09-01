Los programas “Bienestar en Familia” y “Tu Casa Amable” llegan al Ejido Escalerillas, beneficiando a 190 familias de comunidades rurales

Gobierno Municipal entrega leche, kits alimentarios y parrillas a familias de seis comunidades rurales, las acciones mejoran nutrición, economía y salud de 190 hogares potosinos.

El programa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El alcalde Enrique Galindo y el secretario Edmundo Torrescano reafirman el compromiso con el bienestar social.

En un acto que reafirma el compromiso del Gobierno Municipal con el bienestar integral de las familias potosinas, los programas sociales Bienestar en Familia y Tu Casa Amable llegaron al Ejido Escalerillas, beneficiando directamente a 190 familias de las comunidades Escalerillas, Pozuelos, Mesa de Conejos, La Maroma, Insurgentes y Casa Blanca.

Durante esta jornada, se entregaron 760 litros de leche y kits alimentarios Bimbo, que incluyen pan blanco, pan tostado, tortillas de harina, mantecadas, galletas Príncipe y galletas Canelitas, como parte de una estrategia para fortalecer la nutrición de niñas, niños y adultos mayores en situación vulnerable.

Además, se distribuyeron parrillas eléctricas y de gas, que impactan positivamente en la economía familiar y en la salud de quienes aún cocinan con leña, reduciendo la exposición al humo y promoviendo entornos más seguros dentro del hogar.

“Queremos que cada familia pueda disfrutar de una mejor alimentación y de espacios más seguros para vivir, porque el bienestar de nuestros habitantes es prioridad para esta administración”, expresó el Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina.

Estas acciones no solo responden a las necesidades inmediatas de las comunidades rurales, sino que también se alinean con los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, promovida por la Organización de las Naciones Unidas. En particular, contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el ODS 2 (Hambre Cero), al mejorar el acceso a alimentos nutritivos; el ODS 3 (Salud y Bienestar), al reducir riesgos sanitarios asociados al uso de leña; el ODS 7 (Energía Asequible y No Contaminante), al fomentar tecnologías limpias en el hogar; y el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), al dignificar las condiciones de vida en zonas rurales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos reafirma su vocación de cercanía, dignidad y transformación, construyendo una ciudad que atiende de manera directa las necesidades de sus comunidades a través de programas sostenibles y efectivos. San Luis Amable no es solo un lema: es una realidad que se vive en cada rincón de la capital.