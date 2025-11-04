Lorena Rangel, es la atleta ganadora del Premio Municipal del Deporte 2025

Se realizó la elección de los ganadores de la distinción a lo mejor del deporte en el municipio de San Luis Potosí.

San Luis Potosí. –Se llevó a cabo la elección de los deportistas acreedores al Premio Municipal del Deporte 2025, distinción que otorga el Gobierno de la Capital a lo más destacado del deporte en el periodo correspondiente de octubre de 2024 a septiembre de 2025.

La elección realizada en la sala de juntas de la Dirección de Deporte Municipal, contó con la participación en el jurado del exatleta olímpico Juan Armando Quintanilla, el entrenador Fernando Montelongo Azua, la vocal de la Asociación de Tenis de Mesa, Ma. Magdalena Turrubiartes Noyola y el periodista deportivo, Justino Portillo Quijano.

Tras la entrega de solicitudes y propuestas, se llevó a cabo un análisis de cada atleta inscrito con sus resultados en competencias nacionales e internacionales.

Dicho análisis llevó a determinar que la ganadora del Premio Municipal del Deporte 2025 como atleta no profesional es Lorena Itzel Rangel Batres, una de las deportistas más destacadas a nivel internacional. Estudiante potosina de la Universidad Estatal de Louisiana. Su logro más significativo fue romper la marca mexicana de la milla en febrero del presente año en el Boston University Valentine Invitational en Estados Unidos. Logro que le llevó a clasificarse al Mundial Indoor en Nanjing, China. Su marca de 4, 26, 56 superó la establecida por Alma Cortés.

La distinción en la modalidad de Deporte Adaptado la obtuvo Gerardo Armando Castillo Silos, que además de los logros a nivel nacional, obtuvo el tercer lugar en dobles SH6 en la disciplina de para bádminton, en competencia llevada a cabo en Perú.

Como entrenador, el Premio Municipal del Deporte 2025 fue para Diobel Valdes del Castillo, quien consiguió 9 medallas a nivel nacional, además de clasificar a su atleta, Vicente Uriel Montoya Alvarado al panamericano de mayores de levantamiento de pesas en Cali, Colombia, donde obtuvo medalla de bronce. Además, sumó 21 medallas en el Nacional Infantil y Sub 15.

Finalmente, como atleta profesional la distinción es para el piloto potosino Alejandro de Alba Márquez, único potosino en ganar el título de la temporada regular de Nascar México Series, el más importante dentro del deporte motor en el país.

Esta distinción será entregada próximamente y forma parte del incentivo a los atletas y entrenadores potosinos, que ponen en alto el nombre de su estado y su país en sus respectivas disciplinas.