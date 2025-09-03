16.8 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Llegan beneficios de “Te Cambio La Mochila” del Gobierno Capitalino hasta Bocas

miércoles, septiembre 3, 2025

  • Por instrucciones del Alcalde, Enrique Galindo, arranca el delegado, Jaime Waldo Luna entrega gratuita de mochilas y útiles escolares
  • En esta primera fase se beneficiará a niñas, niños y adolescentes de La Melada, Cerritos de Zavala y la cabecera delegacional

Para beneficiar a estudiantes principalmente de comunidades rurales, el programa “Te Cambio La Mochila” impulsado por el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, arrancó en la delegación de Bocas con la entrega de 500 mochilas y útiles escolares.

En ese sentido, el responsable de esta demarcación, Jaime Waldo Luna insistió en la importancia de que niñas, niños y adolescentes reciban este tipo de estímulos para contribuir en su educación, pero también coadyuvar en la economía de cientos de familias.

En Bocas, inició la distribución gratuita de estos implementos escolares en las localidades de La Melada, Cerritos de Zavala, así como en la cabecera delegacional, pero el objetivo es extender los beneficios de este programa a más poblados que se ubican en la zona rural de la Capital potosina.

El delegado recordó que la meta del Gobierno Municipal de San Luis Potosí con “Te Cambio La Mochila” es entregar 30 mil kits escolares para población estudiantil de planteles considerados de alta vulnerabilidad en diferentes zonas, “por lo que atenderemos las instrucciones del Alcalde, Enrique Galindo, de apoyar a quienes realmente y más lo necesitan”.

De ahí la relevancia, añadió Waldo Luna, de que este programa llegue hasta Bocas, con el único propósito de refrendar el compromiso institucional de la administración capitalina con la educación, a fin de que niñas, niños y adolescentes tengan un mejor desarrollo tanto académico como personal.

