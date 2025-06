Llama Ayuntamiento a dueños de fincas antiguas a prevenir riesgos de derrumbe

Aún y cuando el INAH ha determinado que son parte del patrimonio de la ciudad, se deben tomar medidas preventivas que eviten un derrumbe que ponga en riesgo la integridad de las personas.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Protección Civil Municipal, hizo un llamado a las y los propietarios de fincas antiguas a colaborar en la prevención de riesgos, debido al deterioro de algunos inmuebles ubicados principalmente en el Centro Histórico. El titular de la dependencia, Adrián Cortazar Ruiz, informó que se han identificado cerca de 300 estructuras con distintos niveles de daño, de las cuales 10 presentan un alto riesgo de colapso y ya cuentan con dictámenes técnicos elaborados conforme a criterios del Sistema Nacional de Protección Civil.

La Dirección de Protección Civil Municipal informó que entre las fincas con mayor riesgo estructural se encuentran inmuebles ubicados en las siguientes direcciones: Zamarripa No. 300, Independencia No. 200, 5 de Mayo No. 1295, Pascual M. Hernández No. 710 y Avenida Constitución No. 1203. Estas propiedades forman parte del listado entregado al INAH, con el objetivo de que se determinen acciones conjuntas que permitan prevenir siniestros, proteger el patrimonio histórico y, sobre todo, salvaguardar la integridad de quienes transitan por estas zonas.

No obstante, subrayó que la prioridad del Ayuntamiento es la salvaguarda de la vida humana, por lo que se exploran vías legales que permitan intervenir cuando sea necesario, incluso en propiedades privadas, siempre bajo el marco jurídico correspondiente.

El funcionario municipal explicó que muchas de estas fincas se mantienen sin intervención por los altos costos que implica su reparación con materiales originales, lo que deriva en su abandono y riesgo creciente. Afirmó que el Ayuntamiento mantiene una mesa técnica permanente para atender esta problemática con responsabilidad, en diálogo con el INAH y otras instancias, con el objetivo de prevenir incidentes que puedan poner en peligro a la ciudadanía.