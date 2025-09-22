27.9 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Lista la renovación sanitaria de la calle Independencia: Interapas

By Redacción
lunes, septiembre 22, 2025

  • Además de la rehabilitación de drenaje, se realizaron nuevas conexiones de agua potable.

SLP.– INTERAPAS concluyó una importante intervención en la calle Independencia, en el emblemático barrio de San Miguelito, donde se sustituyeron 96 metros lineales de tubería sanitaria, además de tuberías y conexiones de agua potable.

La obra se desarrolló entre Pascual M. Hernández y Miguel Barragán, por lo que durante los trabajos, se cuidaron los detalles propios del entorno arquitectónico y del valor histórico del barrio, garantizando la modernización de la red sanitaria sin afectar su imagen característica.

Estas acciones forman parte del compromiso de INTERAPAS por mejorar la infraestructura sanitaria y al mismo tiempo conservar la identidad y la importancia cultural del Centro Histórico.

