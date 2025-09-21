25.2 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Línea de apoyo “Con Nosotras” llega al mercado La Merced 

  • La Instancia Municipal de las Mujeres, junto con la Regidora Margarita Hernández Fiscal llevaron información sobre prevención de la violencia

Con el objetivo de brindar herramientas de ayuda a mujeres que viven situaciones de violencia, la Instancia Municipal de las Mujeres (IMM), en coordinación con la regidora Margarita Hernández Fiscal llevó a cabo una jornada de sensibilización y colocación de stickers que contienen la línea de apoyo “Con Nosotras” (444 822 3635) en distintos puntos del mercado municipal La Merced.

Dicha actividad forma parte del programa “Con Nosotras”, impulsado por el presidente Enrique Galindo Ceballos, que busca que mujeres de todas las edades, así como personas del entorno comunitario, puedan identificar señales de alerta y sepan cómo actuar y a dónde acudir en caso de necesitar ayuda relacionada con la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes de San Luis Amable.

Indicó lo anterior la directora de la IMM, Martha Orta Rodríguez quien detalló que durante la jornada se colocaron stickers visibles y de fácil acceso en zonas estratégicas del mercado como: entradas principales, sanitarios, pasillos centrales y laterales, con el objetivo de dar a conocer la línea de apoyo “Con Nosotras” que opera la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SLP.

Destacó el acompañamiento de la regidora Margarita Hernández Fiscal, quien ha sido una gran aliada y se ha sumado a conjuntar esfuerzos para coadyuvar a la eliminación de la violencia contra las mujeres, así como la promoción de los derechos de las mujeres y elempoderamiento de las mismas.

La acción fue posible gracias al diálogo con locatarias y locatarios del mercado, quienes mostraron disposición y compromiso con la prevención de la violencia hacia las mujeres. Durante la jornada se distribuyeron volantes con información complementaria y se resolvieron dudas sobre cómo actuar en caso de presenciar una situación de violencia.

“La línea de apoyo “Con Nosotras” ofrece atención gratuita, confidencial y especializada a mujeres en situación de violencia. Por lo que invitamos a toda la comunidad a compartir esta información y a sumarse a futuras acciones de prevención y acompañamiento. Si conocen a alguien que pueda necesitar ayuda marca (444) 822 3635, y coadyuvemos a la eliminación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes de San Luis Amable”.

