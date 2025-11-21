Línea de apoyo Con Nosotras llega a la Centro de Abastos

La Instancia de las Mujeres realizó un recorrido en el que pegaron stickers en las bodegas comerciales.

Con el objetivo de coadyuvar a la construcción de espacios seguros, solidarios y libres de todo tipo de violencia, la Instancia Municipal de las Mujeres realizó un recorrido por el Centro de Abastos, en el que se procedió a la colocación de stickers con la línea de apoyo “Con Nosotras” (444 8223635) que atiende casos de violencia contra las mujeres.

La directora de la Instancia, Martha Orta Rodríguez detalló que con la colocación de estos stickers, se avanza en la difusión de la línea de apoyo que surge del trabajo transversal con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tal como lo instruyó el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos.

“Estamos haciendo un mapeo de las colonias y espacios en los que ya se logró la difusión y colocación de los stickers con la línea de apoyo “Con Nosotras”, siendo la zona oriente una de las que se suman a la distribución de este número que comprometidamente habilitó y es operada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SLP”.

Explicó que este centro de abastos es un importante punto de circulación de personas, por lo que era necesario distribuir la línea de apoyo, ya que el trabajo empieza a las 3:00 de la mañana y culmina alrededor de las 20:00 horas, por lo que es necesario contar con herramientas y recursos que coadyuven a garantizar la seguridad de todas.

El recorrido se realizó con el acompañamiento del Lic. Emilio Pizaña, integrante del Patronato del Centro de Abastos administración 2025-2027, con quién se acordaron una serie de acciones enfocadas a la prevención de la violencia y la seguridad en la zona, tales como: la conformación de una Brigada Con Nosotras, la instalación de la aplicación del botón de ayuda, así como cursos y talleres para las y los trabajadores de Abastos.

Finalmente Orta Rodríguez agregó que aquellas mujeres que se sientan incómodas, inseguras o en una situación de violencia y que radiquen en San Luis Capital, incluyendo las zonas delegacionales y no delegacionales, pueden llamar al número (444) 822 3635, línea que funciona las 24 horas del día los 365 días del año.