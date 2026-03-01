Limpieza y entrega de bicicletas, encabeza Galindo en edición 500 de Capital al 100

Más de mil trabajadores municipales participaron en el Domingo de Pilas en el Centro Histórico; se realizó una Gran Rodada ciclista por el primer cuadro de la ciudad. además de que se entregaron más de 500 bicicletas del programa San Luis en Bici.

En el marco de la jornada 500 de Capital al 100 y la edición 215 de Domingo de Pilas con mi Gobierno, el alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó una amplia intervención en el Centro Histórico, donde más de mil empleados municipales realizaron labores de limpieza, mantenimiento y conservación de espacios públicos, reafirmando el compromiso permanente del Gobierno de la Capital con la ciudad.

Durante su mensaje, el Alcalde Enrique Galindo destacó que Domingo de Pilas y Capital al 100 son acciones permanentes de un gobierno incansable que trabaja todos los días por la conservación y limpieza de San Luis Potosí, y subrayó que mantener en óptimas condiciones el Centro Histórico es una tarea constante que requiere disciplina institucional y participación ciudadana.

Las actividades iniciaron en Plaza de Armas, frente al Centro Cultural Palacio Municipal, con una capacitación sobre señas manuales para ciclistas, además de una activación física a cargo de la empresa Bicicletas Mercurio, fabricante de la edición especial entregada durante la jornada.

En el acto protocolario acompañaron al Presidente Municipal la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez; el Secretario General del Ayuntamiento, Fernando Chávez Méndez; y el presidente de la Fundación Mercurio, Javier Noyola Valdés, así como integrantes del Cabildo y del Gabinete Municipal.

En el mismo evento se realizó la entrega de más de 500 bicicletas del programa San Luis en Bici, impulsado por la Secretaría de Bienestar Municipal en colaboración con la Fundación Mercurio, dirigido principalmente a jóvenes de 15 a 29 años. El edil anunció además que la Fundación Mercurio donará mil bicicletas adicionales para ampliar el alcance de esta estrategia, la cual no sólo contempla la entrega de unidades con casco, sino también capacitación en reglamento de tránsito, mantenimiento básico y uso responsable, promoviendo el respeto al peatón y una cultura vial más segura.