AYUNTAMIENTO

Limpia y segura la Avenida Salvador Nava con los trabajos de mantenimiento del Gobierno de la Capital

By Redacción
130
martes, diciembre 23, 2025

  • Personal de las diferentes coordinaciones de Servicios Municipales unen esfuerzos para dejar en óptimas condiciones esta importante vialidad.

Más de 80 mil automovilistas que a diario utilizan la Avenida Salvador Nava, pueden circular con toda seguridad como resultado de los trabajos continuos de limpieza y mantenimiento que realiza el Gobierno de la Ciudad.

La Dirección de Servicios Municipales informó que estos trabajos son permanentes y con frecuencia es necesario hacerlos en horario nocturno, para no afectar el intenso tráfico vehicular y evitar riesgos de incidentes.

Indicó que las coordinaciones de Imagen Urbana, Aseo, Alumbrado Público y Parques y Jardines, unen esfuerzos diariamente para mantener la ciudad en orden, en esta ocasión con la limpieza general de la Avenida Salvador Nava Martínez, una de las más importantes de la ciudad.

La dependencia señaló que, una vez concluidos los trabajos, la vialidad quedó completamente libre de desechos, en perfecto estado para los miles de potosinos que transitan por esta importante vía todos los días.

 

