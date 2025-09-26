Lateral de Salvador Nava, frente al Parque Tangamanga I estará lista a mediados de noviembre

Los trabajos incluyen colado de losas de concreto, pintura, señalética y accesibilidad universal, con el objetivo de entregar una vialidad segura y de alta calidad.

La salida de carriles centrales hacia la glorieta de Mariano Jiménez ya se encuentra habilitada para agilizar la movilidad.

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno de la Capital informó que la rehabilitación de la lateral de avenida Salvador Nava Martínez, frente al Parque Tangamanga I, registra un avance del 80 por ciento, dentro del programa Vialidades Potosinas 2.0, y se prevé su conclusión a mediados de noviembre.

Actualmente ya se encuentra habilitada la salida de los carriles centrales hacia la lateral para facilitar la conexión con la glorieta de Mariano Jiménez, lo que ha permitido mejorar la movilidad en la zona mientras continúan los trabajos.

En los próximos días iniciará el colado de las losas de concreto, con lo que se dará continuidad al proceso de construcción, marcado en el programa establecido previamente.

Según ha informado el director de Obras Públicas se está finalizando el tendido y la colocación del concreto, se permite el tiempo de fraguado correspondiente para poder aplicar la pintura y el sello, para que a mediados de noviembre se haga entrega total de la obra.

El funcionario agregó que, pese a las lluvias recientes, las condiciones actuales permiten continuar con el programa de trabajo sin mayores afectaciones, por lo que la obra se mantiene en tiempo y forma. El proyecto contempla una intervención integral que incluye: trabajos de concreto hidráulico en el área de vialidad, con más de 3 mil m², hasta ahora se han concluido 2 mil 500 m². Además de guarnición de concreto; pintura en guarnición; rejillas y bocas de tormenta que se conectan al colector existente.

Con lo anterior se cumple con el objetivo principal de contener y encauzar el agua que se desfoga desde el Parque.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de entregar vialidades seguras, modernas y duraderas, en beneficio de miles de potosinas y potosinos que circulan diariamente por esta importante arteria.