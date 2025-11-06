Lanza Gobierno Municipal segunda fase del programa “San Luis en Bici”

El Alcalde Enrique Galindo impulsa la movilidad sostenible y el acceso a bicicletas para jóvenes entre 15 y 29 años.

La convocatoria está abierta hasta el 14 de noviembre; el proceso incluye selección y capacitación.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, lanzó la convocatoria para la segunda fase del programa San Luis en Bici, una iniciativa que promueve la movilidad sostenible y fortalece el acceso a medios de transporte alternativos para jóvenes de entre 15 y 29 años.

El programa permite a las personas beneficiarias cambiar su bicicleta vieja por una nueva o adquirir una por primera vez, tras un proceso de selección y capacitación que se llevará a cabo en próximas fechas. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 14 de noviembre.

El Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, informó que los requisitos para participar son mínimos y están orientados a facilitar el acceso de más jóvenes al programa. Las personas interesadas deben acudir a las oficinas de la Secretaría de Bienestar Municipal, ubicadas en la Unidad Administrativa Municipal (Salvador Nava 1580, colonia Constitución), con la siguiente documentación:

INE

Comprobante de domicilio

CURP

INE del padre, madre o tutor en caso de menores de edad

La convocatoria completa puede consultarse en las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal y en sanluis.gob.mx

San Luis en Bici es parte de la visión del Alcalde Enrique Galindo de construir una ciudad sostenible, accesible y digna de ser amada, recuperando el orgullo de ser un pueblo bicicletero. El programa se realiza en colaboración con Fundación Mercurio.

Con esta segunda fase, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la juventud potosina y con el impulso de alternativas de movilidad que mejoran la calidad de vida y el entorno urbano.