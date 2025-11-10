La General I. Martínez estrenará nueva calle: Alcalde Galindo supervisa avances

En la edición 402 del programa Capital al 100, el Presidente Enrique Alcalde Galindo realizó un recorrido en la calle calle Pípila, donde ya se instaló nuevo drenaje, tubería de agua potable y tomas domiciliarias; se espera entregar la nueva vialidad en las próximas semanas.

Acompañado por funcionarios municipales y habitantes de la zona, el Presidente Municipal destacó que ya se concluyeron la sustitución del sistema de drenaje, que permitirá una mejor gestión del desagüe pluvial; así como la conexión de tomas de agua domiciliarias, por lo que está por iniciar la colocación de la nueva carpeta asfáltica.

El Alcalde Galindo recordó que esta obra forma parte de un plan integral de mejora vial en el sector, donde ya se han intervenido otras calles como la avenida Cuauhtémoc y las dos privadas Norte.