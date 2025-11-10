7.2 C
San Luis Potosí
La General I. Martínez estrenará nueva calle: Alcalde Galindo supervisa avances

  • En la edición 402 del programa Capital al 100, el Presidente Enrique Alcalde Galindo realizó un recorrido en la calle calle Pípila, donde ya se instaló nuevo drenaje, tubería de agua potable y tomas domiciliarias; se espera entregar la nueva vialidad en las próximas semanas.

En la edición 402 del programa Capital al 100, el Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, acudió a supervisar los avances de la obra de regeneración de la calle Pípila, en la colonia General I. Martínez, que ya supera el 50 por ciento de ejecución, por lo que estará concluida en un plazo de tres semanas.

Acompañado por funcionarios municipales y habitantes de la zona, el Presidente Municipal destacó que ya se concluyeron la sustitución del sistema de drenaje, que permitirá una mejor gestión del desagüe pluvial; así como  la conexión de tomas de agua domiciliarias, por lo que está por iniciar la colocación de la nueva carpeta asfáltica.

El Alcalde Galindo recordó que esta obra forma parte de un plan integral de mejora vial en el sector, donde ya se han intervenido otras calles como la avenida Cuauhtémoc y las dos privadas Norte.

