La Dirección de Deporte Municipal realizará el Segundo Seminario Inclusivo para entrenadores

-El seminario contará con ponentes que pertenecen a la Federación Internacional de Deportes con Discapacidad.

San Luis Potosí. – La Dirección del Deporte del Gobierno de la Capital, busca generar una capacitación continua a los diversos entrenadores que forman parte de la plantilla que diariamente atiende a los usuarios de Centros Deportivos, Comunitarios, academias y público en general, por lo anterior, este sábado 31 de enero realizará el Segundo Seminario Inclusivo.

Este Seminario tiene como finalidad brindar a los entrenadores herramientas prácticas aplicables para planificar, adaptar y conducir entrenamientos deportivos inclusivos, garantizando la participación segura y significativa de todas las personas.

Para la Dirección de Deporte Municipal, es de suma importancia poder tener personal con capacitación continua, que pueda generar entrenamientos aplicados a los usuarios con y sin discapacidad.

Por lo anterior se contará con la presencia de Emma de la Cruz García y Mónica Vargas Pérez de León.

Emma de la Cruz García es licenciada en pedagogía, con una maestría en enseñanza superior, miembro del órgano de justicia deportiva de la Federación Mexicana de Deportistas Especiales e instructora de Especiales. Además de una gran trayectoria que avala la calidad de ponencia que estará dando a los entrenadores.

Por su parte Mónica Vargas Pérez es Licenciada en Psicología Educativa y Comunicación Organizacional, además de contar con una Maestría en Cuidados Paliativos y psicooncologia. Es además representante de Neo Internacional Virtus, la firma que respalda a la Federación Internacional de Deportes para Atletas con Discapacidad.

Ambos perfiles vendrán a impartir sus conocimientos, además de aportar al trabajo que se lleva a cabo en la Dirección de Deporte Municipal, generando mayores herramientas para los entrenadores, así como también impulsando el crecimiento de cada uno de ellos.