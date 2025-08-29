29 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

La Dirección de Comercio continúa con operativos nocturnos en mercados y vialidades

By Redacción
76
viernes, agosto 29, 2025

  • Se retiraron estructuras, lonas y mallas en el Mercado Pípila y su entorno para garantizar el orden en espacios públicos. Las acciones forman parte del programa permanente de la dependencia.

Por instrucciones del Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos y del Director de Comercio, José Ángel de la Vega Pineda, la Dirección de Comercio Municipal reforzó durante la noche del jueves los operativos de retiro de estructuras, con el objetivo de garantizar el orden en espacios públicos y mercados de la ciudad.

En esta ocasión, las acciones se llevaron a cabo en el Mercado Pípila y la calle Pípila, donde personal operativo realizó el retiro de lonas, estructuras metálicas y mallas que permanecían instaladas fuera del horario permitido, obstaculizando banquetas y vialidades.

Estos operativos forman parte del programa permanente de la dependencia para asegurar el libre tránsito de peatones y automovilistas, además de contribuir a que los mercados y calles de la capital luzcan en mejores condiciones.

La Dirección de Comercio refrenda su compromiso de trabajar de manera constante en la liberación de espacios públicos, atendiendo puntualmente las indicaciones de la autoridad municipal, a fin de fortalecer un entorno urbano ordenado, seguro y amable para habitantes, comerciantes y población en general.

 

