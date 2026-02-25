29 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

La Comisión de Cultura aprobó la convocatoria al Premio Municipal de Literatura 2026

By Redacción
107
spot_img
miércoles, febrero 25, 2026

  • El galardón será entregado en tres categorías: en el género de Cuento, el Premio Raquel Banda Farfán; en Poesía, el Premio Félix Dahuajare Torres; y en Ensayo, el Premio Joaquín Antonio Peñalosa.

Con el propósito de incentivar a los escritores potosinos y confirmar el nombramiento otorgado por la UNESCO a la capital potosina como Ciudad Creativa, la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud del Cabildo capitalino aprobó este martes la convocatoria al Premio Municipal de Literatura 2026.

En sesión de trabajo con el director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, se especificó que el galardón será entregado en tres categorías: en el género de Cuento, el Premio Raquel Banda Farfán; en Poesía, el Premio Félix Dahuajare Torres; y en Ensayo, el Premio Joaquín Antonio Peñalosa.

Se detalló que la convocatoria está abierta a todos los creadores potosinos que hayan nacido en la capital o que demuestren su residencia de al menos tres años en el municipio de San Luis Potosí.

Una vez realizados los ajustes a las observaciones de los regidores que integran la Comisión, la convocatoria será presentada al Pleno en la próxima sesión, con el fin de que se empiecen a recibir las propuestas el próximo mes y el premio sea entregado a mediados de año.

Artículo anterior
PLAN DE ACCIÓN 2026 PROTEGERÁ A VISITANTES Y TURISTAS DURANTE LA TEMPORADA VACACIONAL DE SEMANA SANTA: PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL
Artículo siguiente
Responde Gobierno Municipal de SLP a solicitudes de mantenimiento de red de drenaje en La Pila
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.