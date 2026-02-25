La Comisión de Cultura aprobó la convocatoria al Premio Municipal de Literatura 2026

El galardón será entregado en tres categorías: en el género de Cuento, el Premio Raquel Banda Farfán; en Poesía, el Premio Félix Dahuajare Torres; y en Ensayo, el Premio Joaquín Antonio Peñalosa.

Con el propósito de incentivar a los escritores potosinos y confirmar el nombramiento otorgado por la UNESCO a la capital potosina como Ciudad Creativa, la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud del Cabildo capitalino aprobó este martes la convocatoria al Premio Municipal de Literatura 2026.

En sesión de trabajo con el director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, se especificó que el galardón será entregado en tres categorías: en el género de Cuento, el Premio Raquel Banda Farfán; en Poesía, el Premio Félix Dahuajare Torres; y en Ensayo, el Premio Joaquín Antonio Peñalosa.

Se detalló que la convocatoria está abierta a todos los creadores potosinos que hayan nacido en la capital o que demuestren su residencia de al menos tres años en el municipio de San Luis Potosí.

Una vez realizados los ajustes a las observaciones de los regidores que integran la Comisión, la convocatoria será presentada al Pleno en la próxima sesión, con el fin de que se empiecen a recibir las propuestas el próximo mes y el premio sea entregado a mediados de año.