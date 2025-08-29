“KNOCKOUT A LAS ADICCIONES” LLEGA A SOLEDAD PARA PROMOVER EL DEPORTE Y LA PREVENCIÓN

– A través de un evento gratuito, la Coordinación de Deporte Municipal busca alejar a jóvenes de las adicciones a través del boxeo

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación Municipal de Deporte, en colaboración con la Organización Nacional de Escuelas de Boxeo Aficionado (ONEBA), invita a la ciudadanía al evento “Knockout a las Adicciones”, que se llevará a cabo este sábado 30 y domingo 31 de agosto en la Plaza Principal de Soledad, con el objetivo de fomentar el deporte como una alternativa positiva para alejar a niñas, niños y jóvenes de conductas de riesgo.

El programa iniciará con el pesaje de participantes a las 10:00 de la mañana, seguido por los combates a partir de las 11:30 a.m., donde se contará con la participación de talentos del boxeo amateur en un ambiente 100% familiar, con entrada gratuita, con el propósito de acercar esta disciplina a toda la población y seguir recuperando espacios públicos para el sano esparcimiento, como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Este evento contará con la presencia especial de la maestra Carmen Márquez, hermana de los campeones mundiales Rafael y Juan Manuel Márquez, quien brindará respaldo legal y técnico a las actividades deportivas, garantizando el profesionalismo del encuentro y reconociendo el esfuerzo de las y los participantes.

Con acciones como esta, la administración municipal refrenda su compromiso con la salud, el deporte y la prevención, llevando actividades de calidad a las colonias y espacios públicos del municipio.