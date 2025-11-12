Jurado presenta a la Comisión de Ecología ternas para la entrega del Premio Municipal al Mérito Ecológico 2025

El reconocimiento será otorgado a los ganadores en las categorías de: Personas Individuales; Comunidades; Instituciones Públicas y Privadas; Sector Empresarial; y Organizaciones de la Sociedad Civil.

En sesión de trabajo, un jurado integrado por académicos, investigadores y ambientalistas, presentó a la Comisión de Ecología del Cabildo capitalino las ternas para el Premio Municipal al Mérito Ecológico 2025, de donde se elegirá a los ganadores en cada una de las cinco categorías.

Los integrantes del jurado, representantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de Proforestal y del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, destacaron la importancia de la iniciativa del Alcalde Enrique Galindo, así como de la Comisión de Ecología, por instituir este premio, que da relevancia a las acciones ambientalistas y ayuda a socializar los temas que son fundamentales para la conservación del medio ambiente.

Después de una ardua deliberación, el jurado entregó las ternas de finalistas en las categorías de Personas Individuales; Comunidades; Instituciones Públicas y Privadas; Sector Empresarial; y Organizaciones de la Sociedad Civil.

El Presidente de la Comisión de Ecología, Regidor Gustavo Jesús Mercado Garay, agradeció la colaboración de los integrantes del jurado y reconoció el gran interés de personas, organismos y empresas por participar. Explicó que los integrantes de la Comisión harán una evaluación final para presentar al pleno del Cabildo las propuestas de ganadores.