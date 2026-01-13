Junta de Gobierno de Interapas recibe renuncia de Jorge Daniel Hernández Delgadillo.

En la sesión de la Junta del día de hoy, se aprobó por unanimidad los estados financieros del último trimestre de 2025; se dio vista a la renuncia del anterior director y se nombró como encargado de despacho al director de Administración y Finanzas del organismo.

SLP.- Durante la sesión de la Junta de Gobierno del Interapas, se dio vista a la renuncia del director general, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, presentada por motivos personales.

En la sesión, que contó con la asistencia de los alcaldes de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, así como del director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), fueron aprobados por unanimidad los estados financieros correspondientes al último trimestre del año 2025.

Asimismo, las y los integrantes de la Junta de Gobierno dieron posesión al director de Administración y Finanzas Arturo Jaimez Núñez del propio organismo que de acuerdo a la normatividad asume el encargo del despacho.

Como presidente de la Junta de Gobierno el alcalde Enrique Galindo Ceballos hizo un reconocimiento al trabajo de Jorge Daniel Hernández Delgadillo y agradeció su compromiso y desempeño al frente de Interapas.

La reunión fue encabezada por los presidentes municipales Enrique Galindo Ceballos, Juan Manuel Navarro Muñiz y Ángel de Jesús Nava Loredo, de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, respectivamente, y contó con la participación de representantes de las cámaras empresariales, así como de Pascual Martínez Sánchez a quien se le dio la bienvenida a este cuerpo colegiado como representantes de la Comisión Estatal del Agua.

La Junta de Gobierno reiteró su compromiso con la transparencia, la correcta administración de los recursos y la continuidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía.