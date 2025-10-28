Judo y Crossfit le dan a México más medallas en la segunda jornada de los XII Juegos Internacionales de Policías y Bomberos

–Por la noche Palacio Municipal fue sede de la ceremonia de premiación en la que se otorgaron las preseas a los ganadores.

San Luis Potosí. –Este lunes cerró con gran éxito la actividad de la segunda jornada de los Juegos Internacionales de Policías y Bomberos, donde se premió a los campeones de las disciplinas de Judo y Crossfit, además de ciclismo contra-reloj.

Las acciones de este lunes dieron inicio desde temprana hora con varias de las competencias establecidas en el rol general, además de las pruebas de tiro y el arranque de la primera jornada en futbol 5.

Sin embargo, en el primer cuadro de la ciudad se pudo apreciar el espectáculo brindado en Crossfit y Judo donde surgieron los siguientes ganadores.

JUDO

En la disciplina de Judo en la categoría menos 65 kilogramos femenil, el primer lugar fie para Ivonne Guadalupe Mata de México y segundo lugar para Elizabeth Guadalupe Martínez.

En la categoría varonil hasta 66 kilogramos el primer lugar fue para José Rosario Quezada de República Dominicana. En hasta 73 kilogramos varonil el primer lugar fue para Alberto Robledo de México.

En más de 75 y hasta 85 kilogramos varonil el primer lugar fue para Edgar López de Bolivia, segundo para Milton Maidana de Bolivia y tercero para Héctor Reséndiz de México. En varonil más de 85 y hasta 91 kilogramos el primer lugar fue para Thiago Rodríguez de Brasil, segundo lugar para Danny Castillo de México y tercero para Jorge Luna de México.

En varonil más de 91 y hasta 104 kilogramos el primer lugar fue para Ramsés Ibarra de México y segundo para José Humberto López de México.

En varonil más de 104 kilogramos el primer lugar fue para José Casto Medina de México y segundo para Jorge Fernández de México.

CROSSFIT COP

En varonil open hasta 34 años primer lugar para Bruno Amori de Brasil, segundo para Fernando Lozano de México y tercero para Fernando Pérez-Ángel Pérez de México.

En open hasta 34 femenil el primer lugar fue para Paulette González de México, segundo para Daniela Guadalupe de México y tercero para Alma Sosa de México.

En la categoría femenil senior de 35 a 44 años el primer lugar fue para Lucia del Carmen Hernández de México, segundo para Iara María Dos Santos de Brasil y tercero para Ivonne Guadalupe Mata de México.

En la categoría femenil máster de 45 a 54 años el primer lugar fue para María Jiménez de México, segundo para Brenda Vargas Barbosa de México y tercero para Blanca Miriam Sánchez de México.

En la categoría varonil senior de 35 a 44 años el primer lugar fue para Marco Arriaga de México, segundo para Antonio del Río Segovia de México y tercero para Alberto Robledo de México.

En varonil máster de 45 a 54 años el primer lugar fue para Fabio Goncálvez de Brasil, segundo lugar para Javier Rocha de México y tercero para José Antonio Meza de México.

CICLISMO CONTRA-RELOJ

Dentro del ciclismo contra reloj en la categoría varonil seniors de 35 a 44 años el primer lugar fue Juan Carlos González Vega de México, segundo para Miguel Ángel Almazán de México y tercero para Juan Gerardo Romero de México.

En máster 45-54 varonil el primer lugar fue para Enrique Alberto Oros de México, segundo para Agustín Herrera de México y tercero para Yuri Espinal de Honduras. En gran máster más de 65 años el primer lugar fue para Rolando Cruz de Estados Unidos.

En open femenil hasta 34 años el primer lugar fue para Raquel Guzmán Castillo de México y segundo lugar para Fabiola Ángeles Lucas de México.