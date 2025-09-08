JUAN MANUEL NAVARRO CONTINÚA LA TRANSFORMACIÓN DE VIALIDADES; ARRANCA PAVIMENTACIÓN DE AV. LIBERTAD EN EL MORRO

– La obra que incluirá concreto hidráulico, drenaje, alumbrado y señalética, beneficiará a más de 26 mil habitantes directos e indirectos, representando un gobierno que atiende las peticiones sociales con compromiso y cercanía.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dio arranque a los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Libertad, en el tramo que va de Avenida Valentín Amador a la calle Cigüeñas, en la colonia El Morro, que beneficiará directamente e indirectamente a más de 26 mil habitantes, y representa una respuesta firme del Gobierno Municipal al compromiso de transformar vialidades deterioradas en espacios modernos, seguros y funcionales para las familias soledenses.

El proyecto contempla la rehabilitación de más de 3 mil 600 metros cuadrados de superficie, incluyendo la sustitución de la red de agua potable y drenaje sanitario, tomas y descargas domiciliarias, colocación de rejillas pluviales, trabajos de terracería, construcción de guarniciones y banquetas, así como la aplicación de concreto hidráulico de alta durabilidad. Además, se incorporará alumbrado público, señalética vertical y horizontal, boyas y pintura en cruces peatonales, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro y ágil para peatones y automovilistas.

Durante el arranque, el Alcalde Navarro Muñiz resaltó que esta obra se suma al trabajo constante que el Ayuntamiento ha realizado para mejorar la movilidad en distintas zonas del municipio, conectando espacios públicos y colonias con vialidades dignas; un ejemplo, es esta avenida que conecta con el recién entregado Parque Lineal de más de 1.5 kilómetros de longitud: «con el respaldo del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, Soledad se vuelve un lugar de orgullo para vivir».

“A toda la gente de El Morro le decimos que esta pavimentación viene a sumarse a un gran avance, porque no sólo la utilizarán los vecinos de la colonia, también muchísima gente que circula desde La Lomita o de la capital hacia Soledad, hoy podemos decir que con obras de calidad como esta estamos devolviendo al pueblo de Soledad lo mucho que ha confiado en este proyecto de gobiernos gallardistas, y aquí están los resultados”, expresó.

Por su parte, Juana María Betancourt, vecina de la zona y beneficiaria de la obra, manifestó su alegría y agradecimiento hacia el Gobierno Municipal: “Nos vemos nuevamente felices y contentos por la pavimentación con concreto hidráulico que se va a realizar en esta calle, y muy agradecidos con nuestro Presidente Municipal Juan Manuel Navarro, porque ahora sí estamos echándole ganas junto con las autoridades, después de recibir el Parque Lineal que nos hacía tanta falta, esta pavimentación será de gran durabilidad y beneficiará a las familias de colonias populares y de El Morro”.

El arranque de esta obra demuestra la cercanía del Ayuntamiento de Soledad con su población, reafirmando que cada acción emprendida busca mejorar la calidad de vida de las y los habitantes, con vialidades seguras que reducen los tiempos de traslado y aumentan la plusvalía de la zona.