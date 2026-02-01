Jóvenes agradecen el respaldo del Gobierno Municipal para participar en la Olimpiada CONADE 2026

Luego de ser abanderados por el alcalde Enrique Galindo, dicen estar muy orgullosos y decididos a obtener los primeros lugares para San Luis Capital

Con gran orgullo, mucho ánimo y decisón para obtener los primeros lugares, los 750 jóvenes que fueron abanderados para representar a San Luis Capital en 21 disciplinas en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, agradecieron el respaldo que han tenido por parte del Gobierno Municipal y en particular del alcalde Enrique Galindo, a quien consideran un gran impulsor del deporte.

Ana Sofía Ling, competidora en halterofilia, dijo estar muy agradecida por el apoyo que ha recibido del Gobierno Municipal, que le ha servido para alcanzar triunfos en este deporte. Afirma que por el buen nivel que ha alcanzado y la preparación que ha tenido, espera obtener tres medallas de oro en la etapa estatal y llegar muy fuerte a la nacional.

Por su parte, Gabriela Ochoa y Fernanda Esparza, integrantes de la Selección de Volei bol, dijeron estar muy orgullosas de representar a la Capital en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 y reconocieron el impulso que el alcalde Enrique Galindo ha dado al deporte.

Emiliano Segura Castillo, quien es parte de la Selección de Básquetbol que representará a la Capital, dijo que practica este deporte desde los 5 años y está muy feliz de participar en los juegos CONADE, donde espera quedar campeón. Agradeció al alcalde y pide que el Ayuntamiento siga apoyando a la niñez y a la juventud de San Luis Potosí.