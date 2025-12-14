IPAC llama a empresarios a aprovechar descuentos del Gobierno de la Capital y ofrece orientación para acceder a beneficios

Industriales Potosinos A.C. invita a todas las empresas con actividad en la capital a regularizar sus obligaciones con el Ayuntamiento mediante la campaña “¡Llegaron los descuentos!”, además de brindar acompañamiento y beneficios exclusivos para sus afiliados.

Industriales Potosinos A.C. (IPAC) hizo un llamado a sus afiliados y a todas las empresas que operan en la Capital potosina para aprovechar la campaña de descuentos en servicios municipales puesta en marcha por el Ayuntamiento de San Luis Potosí. El presidente de IPAC, Rodrigo Sánchez Espinosa, destacó que esta iniciativa representa una oportunidad para que el sector empresarial cumpla sus obligaciones de manera accesible y sin esperar requerimientos municipales.

Sánchez Espinosa subrayó que IPAC está abierto a orientar a cualquier empresa interesada, incluso si aún no forma parte del organismo, entre los beneficios actualmente disponibles se encuentran descuentos en multas y recargos relacionados con el pago de predial, traslado de dominio, licencias de funcionamiento y sanciones de tránsito. “Queremos que los empresarios estén informados y aprovechen estos apoyos que facilitan la regularización y contribuyen al orden administrativo de la ciudad”, señaló.

El dirigente industrial recordó que, gracias a la gestión del organismo ante las autoridades municipales, los afiliados pueden acceder a un beneficio adicional, ya que IPAC puede tramitar un descuento exclusivo sobre el saldo pendiente de cada empresa. Invitó a los interesados a acercarse directamente a la asociación para recibir asesoría personalizada y realizar la gestión correspondiente.

Sánchez Espinosa reiteró la invitación a las empresas que aún no pertenecen a IPAC a integrarse al organismo para acceder a este y otros beneficios permanentes. “Estamos para apoyar al sector productivo y fortalecer a las empresas potosina, esta campaña es una excelente oportunidad para hacerlo”, afirmó.