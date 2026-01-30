18.4 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Invitación al Recital de Piano «Las Canciones de mi Padre» Mis Raíces, mis orígenes.

By Redacción
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí en coordinación con la Secretaría de Cultura, La Casa de Cultura Museo Francisco Cossio, tienen el alto honor de invitar a usted y a su distinguida familia al Recital de Piano «Las Canciones de mi Padre» Mis Raíces,, mis orígenes. Acompañado por el Gran Mariachi Así es México de San Luis Potosí.

Charla Recital de Piano Con Cierto Toque de Bohemia qué ofrecerá el Pianista Nayarita Salvador Rodríguez Aldrete mejor conocido como El Pianista Salvatore, en homenaje a los Hermanos Rodríguez Martínez, Distinguida Familia de la Sociedad Potosína.

Favor de extender esta atenta invitación a sus contactos, familiares y amigos en redes sociales.

Acceso Gratuito.

Viernes 30 de Enero del 2026 a las 7 de la noche en auditorio del Museo Francisco Cossio de la Casa de la Cultura de San Luis Potosí. Avenida Venustiano Carranza 1815, Colonia Jardín, 78270 San Luis Potosí.

Los esperamos con toda su familia, acceso Gratuito.
Te lo vas a perder??

