25 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Invita Gobierno Municipal a capacitación para obtener Dictamen de Ecología

By Redacción
88
martes, septiembre 23, 2025

  • La Dirección de Desarrollo Económico busca facilitar trámites para emprendedores y negocios

El gobierno municipal de San Luis Capital a través de la dirección de Desarrollo Económico invita a la capacitación: “Cómo obtener tu Dictamen de Ecología: paso clave para tu licencia de funcionamiento”, dirigida a las y los emprendedores, comerciantes y empresarios que buscan cumplir con los requisitos ambientales necesarios para operar su negocio.

La dictaminación de ecología es un requisito fundamental para obtener la Licencia de funcionamiento, por lo que esta capacitación brinda orientación clara sobre el proceso. El registro se hace previamente en el enlace: https://forms.gle/thyBqYPkLUUXABFc6

A las personas interesadas se les informa que la sesión será impartida el jueves 25 de septiembre por Verónica Gascón a las 10:00 horas, en las instalaciones de la dependencia municipal, ubicada en Carranza No. 426 zona centro.

