Invita Gobierno Municipal a aprovechar los descuentos en multas y recargos

Hay importantes reducciones en impuesto predial, multas de tránsito y traslado de dominio hasta diciembre.

El Gobierno Municipal de San Luis Capital dio inicio a la campaña «¡Llegaron los descuentos!», para incentivar a la ciudadanía a regularizar su situación fiscal antes de que concluya el año. Este programa, que estará vigente desde 15 de octubre hasta el 31 de diciembre, beneficiará a los contribuyentes al permitirles ponerse al corriente con sus pagos de impuestos y derechos municipales.

La campaña incluye conceptos clave como el impuesto predial, multas de tránsito y trámites de adquisición de inmuebles, asegurando que quienes se regularicen puedan disfrutar de todos los beneficios de ser un contribuyente cumplido.

Uno de los rubros con mayores beneficios es el impuesto predial, donde los descuentos sobre recargos y multas son escalonados, durante la segunda quincena de octubre -del 15 al 31-, los contribuyentes podrán acceder al máximo beneficio con un 75 por ciento de descuento en multas y un 50 en recargos; en noviembre la reducción será del 60 por ciento en multas y 50 en recargos, mientras que en diciembre los descuentos se ajustarán a un 50 por ciento en multas y 40 en recargos.

Las multas de tránsito no graves tendrán un descuento del 65 por ciento durante todo el periodo (octubre a diciembre; mientras que en los recargos por adquisición de inmuebles -Traslado de dominio-, se inicia con un 80 % de descuento en octubre; el 75 % en noviembre y 50 en diciembre.

El Ayuntamiento capitalino tiene habilitadas diversas cajas recaudadoras para que la ciudadanía pueda aprovechar esta campaña. Es fundamental que los contribuyentes se acerquen lo antes posible para acceder a los porcentajes más altos de descuento, que garantizan un ahorro significativo.