Invita Gobierno de la Capital a población potosina a darles un hogar a perritos y gatitos

El domingo 16 de noviembre se realizará el 8º Festival de Adopción Canina y Felina en el Parque de “Morales”.

Se exhorta a rescatistas independientes y a agrupaciones a inscribir a sus animales rescatados para que tengan una familia.

Todo preparado para llevar a cabo el 8º Festival de Adopción Canina y Felina, además de una Expo Canina, por lo que el Gobierno de la Capital invita a las personas a acudir para darle un nuevo hogar a un perrito o gatito rescatado, a fin de continuar con acciones con las que se fomenta el bienestar animal.

Igualmente, el Centro Integral para el Bienestar Animal (CIBA), reiteró la invitación a rescatistas independientes, así como a colectivos, agrupaciones y asociaciones civiles para que inscriban a sus animalitos para encontrarles no sólo un hogar sino una familia.

La cita es en el Parque “Juan H. Sánchez”, mejor conocido como “Morales”, el domingo 16 de noviembre en un horario de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

Además, el CIBA dio a conocer que también se instalará como parte del 8º Festival de Adopción Canina y Felina, así como de la Expo Canina, el mercadito con causa con el que también se apoya a quienes dedican su labor para la protección de gatos y perros en situación de abandono o de maltrato.

Finalmente, se dio a conocer que para las y los rescatistas independientes, además de organismos no gubernamentales interesados en registrar a los seres sintientes que desean sean adoptados, pueden marcar al teléfono del CIBA: 4448-240071.