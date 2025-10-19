Invita Gobierno de la Capital a ciclo de conferencias a micro y pequeñas empresas

La Dirección de Desarrollo Económico detalla que se realizarán el 20, 21 y 23 de octubre.

Para las personas interesadas se pueden inscribir en la siguiente liga: (https://forms.gle/MorejtDRiCgpJAqm7).

Como parte de las acciones para apoyar a las micro y pequeñas empresas locales, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, invita a las personas interesadas al ciclo de conferencias denominado: «Mi relación como pequeño empresario con el SAT».

Estas pláticas serán impartidas por la especialista de Sasseri Consultores, Laura Angélica Arroyo Guzmán, las que se dividirán en tres módulos, el primero a desarrollarse el día 20 de octubre; el segundo, el 21 y el último, el 23 octubre de este año.

El horario será igual en los módulos, de las 10 a las 11 de la mañana y también se llevarán a cabo de manera presencial en la sala de juntas de la Dirección de Desarrollo Económico, que se ubica en avenida Venustiano Carranza 426, en el Centro Histórico.

Las inscripciones se mantienen abiertas para las pequeñas empresarias y pequeños empresarios, y es indispensable acceder al siguiente formulario para completar su alta a estas actividades, lo que puede hacerse en la siguiente liga: (https://forms.gle/MorejtDRiCgpJAqm7).

La Dirección de Desarrollo Económico de la Capital añadió que este tipo de conferencias continuarán con el único objetivo de incentivar la economía local, además de fomentar su capacitación y actualización de manera constante.