AYUNTAMIENTO

Intervienen la calle Anáhuac con labores de bacheo

domingo, agosto 31, 2025

  • El Gobierno de la Capital, encabezado por Enrique Galindo Ceballos, realizó trabajos de mejora vial en el Centro Histórico. Estas acciones forman parte del programa Por Buen Camino.

La calle Anáhuac fue intervenida por la Cuadrilla de Respuesta Inmediata de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), cumpliendo con las instrucciones del Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos.

Estas labores de bacheo se suman a las acciones permanentes de mejoramiento de la infraestructura vial que impulsa el Gobierno de la Capital a través de su programa Por Buen Camino, con la finalidad de brindar calles seguras y en mejores condiciones para la población.

“De esta manera, el Gobierno Municipal fortalece el compromiso de mantener en buen estado el Centro Histórico de la capital potosina, garantizando que la movilidad se lleve a cabo de manera más ágil y segura”, informó Jesús Becerra, director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico.

