Interviene ayuntamiento de SLP zona de acumulación de basura en el Centro Histórico

jueves, diciembre 11, 2025

 

  • UGCH y la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos activan programa de Ecología Táctica para recuperar espacio en Eje Vial y Pedro Montoya..

En una inspección nocturna encabezada por los titulares de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta, y la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), Jesús Becerra, el Ayuntamiento de San Luis Capital activó el programa de Ecología Táctica en el cruce del Eje Vial y Pedro Montoya, tras reportes ciudadanos por acumulación constante de basura en la zona.

Tras el retiro de los residuos con apoyo de barredoras mecánicas, el Director Jaime Mendieta exhortó a la población a respetar los horarios de recolección y evitar arrojar basura en la vía pública, ya que estas prácticas generan contaminación ambiental y visual, y derivan en multas de hasta seis mil pesos.

Por su parte, la UGCH intervendrá con labores de pintura en las guarniciones y mejoramiento del entorno urbano.

