Interapas retira tapón en red sanitaria de la glorieta Bocanegra

Personal del organismo desazolvaron el drenaje y restablecer los niveles dentro de las líneas.

SLP.- Personal de Interapas atendió una fuga de aguas residuales y realizó trabajos de limpieza y desazolve en la red sanitaria de la glorieta Bocanegra, donde se detectó un taponamiento provocado por la acumulación de basura.

Cuadrillas del retiraron una cantidad considerable de residuos sólidos que impedían el flujo adecuado en las líneas sanitarias, lo que había generado el brote de agua residual en la zona. Con el uso de equipo especializado, se liberó la red y se restableció su funcionamiento.

La atención se realizó de manera prioritaria debido a que en el área se concentran hospitales, escuelas y vialidades de alta afluencia, por lo que era necesario controlar la situación para evitar riesgos sanitarios y afectaciones a peatones y automovilistas.

Interapas reitera que continuará con los trabajos preventivos en la red sanitaria y recuerda que el cuidado del drenaje es una corresponsabilidad; evitar tirar basura en la vía pública es fundamental para prevenir taponamientos y fugas.