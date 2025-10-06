Interapas responde a colapsos de drenaje: más de 8 mil 300 metros de red rehabilitados

Los trabajos se realizaron de octubre de 2024 a la fecha.

Se ejecutaron 135 intervenciones beneficiando a más de 20 mil habitantes de la Zona Metropolitana.

SLP.- Desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, INTERAPAS ha intervenido 8 mil 333 metros de redes de drenaje en la Zona Metropolitana, trabajo que refleja el compromiso institucional con la salud pública y la mejora continua de la infraestructura sanitaria.

Estas acciones comprenden desde reposiciones puntuales hasta rehabilitaciones integrales (incluye líneas de agua potable), con especial atención a zonas tradicionales y colonias vulnerables donde la infraestructura sanitaria ya había cumplido su vida útil.

El total acumulado de líneas sanitarias rehabilitadas es el resultado del programa permanente del mantenimiento y renovación de la red sanitaria de la zona metropolitana, sin dejar de lado la atención de emergencias o temas prioritarios.

La inversión destinada a estas obras ha sido significativa: en este periodo es cercana a los 45 millones de pesos, pero el beneficio es mayor alcanzando a más de 20 mil habitantes de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí.

Entre las obras relevantes en este período se encuentran: Barrio de San Sebastián, calle Lerdo de Tejada; Lateral de Salvador Nava y Xicoténcatl, donde se rehabilitaron 100 metros lineales que hicieron una mejoría en el tramo de alta circulación vehicular. Barrio de Tlaxcala en la calle de Alonso con una oportuna intervención solicitada por los vecinos de la zona y en el Barrio de Santiago en la calle Coronel Espinosa.

Soledad se rehabilitaron drenajes en las colonias 21 de Marzo, Azaleas, La Sierra, San Francisco, Pavón y San Pedro, entre otras.

Se intervinieron también la Calle 5 de Mayo, Volcán Tacaná y en las colonias Guanos, Providencia, Aguaje, Bugambilias, Industrial Aviación, Cuitláhuac y Prados de San Vicente, tramos críticos afectados por tránsito pesado.