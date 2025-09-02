Interapas repara fuga en la colonia Rural Atlas, mejorando el suministro en dos colonias

El arreglo de la fuga mejora el caudal en las colonias Torres de México y Retornos.

El pavimento en la vialidad fue restituido en el área intervenida.

SLP.– Personal de INTERAPAS atendió una fuga en la red de agua potable ubicada en la avenida Morales Saucito, cerca de su cruce con la calle Venus en la colonia Rural Atlas.

La falla se localizó en una línea de 8 pulgadas de diámetro, por lo que fue necesario sustituir un tramo de tubería. Con esta acción se logró recuperar caudal en beneficio de las colonias Torres de México, Retornos y zonas aledañas.

La intervención inició tras detectarse un hundimiento en la carpeta asfáltica por lo que se efectuaron las maniobras de reparación de fuga y conforme al protocolo de atención, los trabajos concluyeron con el bacheo y la restitución del pavimento.

Asimismo, se atendió un reporte en una caja de válvulas sobre la avenida Mezquital, donde de inmediato se controló el derrame y se efectuó la reparación correspondiente.

INTERAPAS reitera su compromiso de atender de manera oportuna los reportes fugas de agua y desperdicios y garantizar un servicio eficiente para la zona metropolitana.