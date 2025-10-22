Interapas renueva equipo de bombeo en el pozo Aguaje II 

El suministro por red en las colonias Residencial del Bosque, Puerta de Piedra y Simón Díaz fue regularizado.

SLP.– Personal de INTERAPAS concluyó la instalación de un nuevo equipo de bombeo en el pozo Aguaje II, por lo que está nuevamente en operación.

Con esta acción, se normaliza el suministro de agua por red en las colonias Residencial del Bosque, Puerta de Piedra y Simón Díaz, al sur de la Zona Metropolitana.

Estos trabajos se realizaron con recursos propios del organismo, gracias al pago puntual de los usuarios.

INTERAPAS invita a quienes tienen adeudos a ponerse al corriente mediante el programa “Acaba tu deuda de una vez”, disponible en sindeuda.interapas.mx.

Para reportar fallas en el servicio, los usuarios pueden comunicarse al 444 123 6400 (Acuatel) o a las redes sociales oficiales del organismo.