17.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Interapas reconstruye caja de válvulas en avenida de La Paz

By Redacción
95
jueves, diciembre 18, 2025

  • La zona permanecerá abanderada alrededor de dos semanas para evitar futuros hundimientos.
  • También se concluyó la reposición de un pozo de visita en la colonia El Paseo.

SLP.– Con el objetivo de mejorar y proteger la infraestructura de la red de agua potable, INTERAPAS realizó la reconstrucción total de una caja de válvulas ubicada sobre la avenida de La Paz en el barrio de Tlaxcala.

Cuadrillas del organismo retiraron la estructura dañada, colocaron una nueva estructura de soporte y llevaron a cabo el cimbrado y colado de una nueva losa.

Debido a que se trata de una vialidad con alta afluencia vehicular, la zona permanecerá debidamente abanderada durante aproximadamente 20 días, a fin de permitir el fraguado completo del concreto y evitar hundimientos posteriores.

De manera adicional, INTERAPAS concluyó la construcción de un nuevo brocal y la colocación de tapa en un pozo de visita ubicado en el cruce de avenida de las Torres y Gudelia Morales, en la colonia El Paseo.

Este tipo de trabajos, requieren la señalización por más de dos semanas y protección del área para garantizar el correcto endurecimiento del material y soportar el tránsito de vehículos pesados, como el transporte público.

Estas acciones forman parte de los trabajos permanentes de mantenimiento y mejora de la infraestructura hidráulica y sanitaria que INTERAPAS realiza en distintos puntos de la Zona Metropolitana.

Artículo anterior
Firme atención y respuesta de la Dirección del Agua de la Capital a comunidades rurales
Artículo siguiente
AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD RECONOCE Y ENTREGA INCENTIVOS NAVIDEÑOS A SU FUNCIONARIADO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.