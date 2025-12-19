Interapas reconstruye caja de válvulas en avenida de La Paz

La zona permanecerá abanderada alrededor de dos semanas para evitar futuros hundimientos.

También se concluyó la reposición de un pozo de visita en la colonia El Paseo.

SLP.– Con el objetivo de mejorar y proteger la infraestructura de la red de agua potable, INTERAPAS realizó la reconstrucción total de una caja de válvulas ubicada sobre la avenida de La Paz en el barrio de Tlaxcala.

Cuadrillas del organismo retiraron la estructura dañada, colocaron una nueva estructura de soporte y llevaron a cabo el cimbrado y colado de una nueva losa.

Debido a que se trata de una vialidad con alta afluencia vehicular, la zona permanecerá debidamente abanderada durante aproximadamente 20 días, a fin de permitir el fraguado completo del concreto y evitar hundimientos posteriores.

De manera adicional, INTERAPAS concluyó la construcción de un nuevo brocal y la colocación de tapa en un pozo de visita ubicado en el cruce de avenida de las Torres y Gudelia Morales, en la colonia El Paseo.

Este tipo de trabajos, requieren la señalización por más de dos semanas y protección del área para garantizar el correcto endurecimiento del material y soportar el tránsito de vehículos pesados, como el transporte público.

Estas acciones forman parte de los trabajos permanentes de mantenimiento y mejora de la infraestructura hidráulica y sanitaria que INTERAPAS realiza en distintos puntos de la Zona Metropolitana.