Interapas realiza mantenimiento correctivo de infraestructura sanitaria en avenida Universidad

En trabajos nocturnos se rehabilitaron varios pozos de visita para garantizar la seguridad vial.

SLP.- En atención a una solicitud de vecinos de la colonia El Paseo, personal de Interapas realizó trabajos de sustitución de dos brocales de concreto y sus respectivas tapas en la avenida Universidad.

Las piezas presentaban hundimiento considerable y daño estructural en el brocal, por lo que fue necesario sustituirlas completamente para garantizar la seguridad vial y el correcto funcionamiento de la infraestructura sanitaria.

Los trabajos se llevaron a cabo en horario nocturno, con el propósito de evitar afectaciones al tránsito vehicular en esta importante vialidad.

Con estas acciones Interapas reafirma su compromiso con el mantenimiento y conservación de la infraestructura urbana, y hace un llamado a la ciudadanía a cuidar y reportar oportunamente cualquier daño en las redes y estructuras de servicio público.