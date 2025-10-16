Interapas pone en marcha plan de saneamiento para el río Paisanos

La primera fase consiste en el encauzamiento de las aguas residuales hacia líneas sanitarias y la rehabilitación de cárcamos.

SLP.- Por instrucciones del presidente de la Junta de Gobierno de INTERAPAS, Enrique Galindo Ceballos, el director general, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, realizó este miércoles una visita a las inmediaciones del río Paisanos, acompañado de personal operativo del organismo y de vecinos de las colonias María Cecilia y Villas del Sauzalito.

Durante el recorrido, informó que el organismo iniciará en los próximos días un proyecto para dirigir las aguas residuales hacia la infraestructura sanitaria existente, con el fin de evitar que sigan llegando al cauce del río.

La primera fase del proyecto comenzó con el desazolve del cárcamo actual y que contempla su rehabilitación y la construcción de uno nuevo, además de una línea de conducción de aproximadamente 130 metros.

Hernández Delgadillo destacó que estas acciones son las primeras etapas de un plan más amplio de saneamiento y recuperación del río Paisanos, “posteriormente se continuará con la detección de otros puntos de descarga”, comentó a los habitantes de la zona.