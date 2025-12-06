21.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Interapas moderniza la red de agua en fraccionamiento San Juan para mejorar el suministro a las familias

By Redacción
109
sábado, diciembre 6, 2025

  • Se introduce nueva tubería que evitará fugas de agua y garantice tiempo de uso.

SLP.- INTERAPAS lleva a cabo la renovación del sistema hidráulico que abastece a la 2da. Privada de Mar del Perú, en el fraccionamiento San Juan, con el objetivo de garantizar un suministro de agua potable más confiable y eficiente para los habitantes de la zona.

Personal de la Dirección de Operación y Mantenimiento trabaja en la instalación de 85 metros de nueva tubería de PVC de 3 pulgadas, así como en la rehabilitación de seis tomas domiciliarias y una interconexión que permitirá reducir pérdidas y mejorar la presión en la red.

Esta obra forma parte del plan de modernización de la infraestructura hidráulica de INTERAPAS, posible gracias al pago puntual de los usuarios y al programa “Acaba tu deuda de una vez”.

Con estas acciones, INTERAPAS continúa fortaleciendo la red de agua potable en la Zona Metropolitana y asegurando un mejor abastecimiento para las familias del norte de la ciudad.

Artículo anterior
Gobierno Municipal impulsa la exportación de productos Puro Potosino
Artículo siguiente
RICARDO GALLARDO ACUERDA MÁS OBRAS Y APOYOS CON ALCALDES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.