Interapas moderniza la red de agua en fraccionamiento San Juan para mejorar el suministro a las familias

⁠Se introduce nueva tubería que evitará fugas de agua y garantice tiempo de uso.

SLP.- INTERAPAS lleva a cabo la renovación del sistema hidráulico que abastece a la 2da. Privada de Mar del Perú, en el fraccionamiento San Juan, con el objetivo de garantizar un suministro de agua potable más confiable y eficiente para los habitantes de la zona.

Personal de la Dirección de Operación y Mantenimiento trabaja en la instalación de 85 metros de nueva tubería de PVC de 3 pulgadas, así como en la rehabilitación de seis tomas domiciliarias y una interconexión que permitirá reducir pérdidas y mejorar la presión en la red.

Esta obra forma parte del plan de modernización de la infraestructura hidráulica de INTERAPAS, posible gracias al pago puntual de los usuarios y al programa “Acaba tu deuda de una vez”.

Con estas acciones, INTERAPAS continúa fortaleciendo la red de agua potable en la Zona Metropolitana y asegurando un mejor abastecimiento para las familias del norte de la ciudad.